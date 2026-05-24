Енріке Рікельме офіційно кинув виклик Флорентіно Пересу.

Вперше за два десятиліття члени мадридського Реала матимуть змогу обирати президента клубу шляхом голосування. Виборча комісія офіційно схвалила кандидатуру бізнесмена Енріке Рікельме, який складе пряму конкуренцію чинному очільнику вершкових Флорентіно Пересу.

Протягом останніх п'яти виборчих циклів — у 2009, 2013, 2017, 2021 та 2025 роках — 79-річний Перес не мав опонентів і зберігав свою посаду без необхідності проведення виборів. Однак на початку цього місяця він сам ініціював голосування, шукаючи вотуму довіри після двох поспіль складних сезонів, у яких команда не змогла здобути жодного великого трофея.

У суботу Енріке Рікельме особисто завітав до клубного офісу у Вальдебебас, щоб офіційно зареєструвати свою кандидатуру на виборах.

"Це важливий день для Реал Мадрид, після 20 років ми нарешті зможемо проголосувати. Це не кандидатура проти когось. Це на користь Мадрида. У нас є захопливий проєкт... Я б попросив членів клубу не боятися", — заявив Рікельме журналістам.

Тим часом штаб чинного президента також не гає часу. Нещодавно поблизу Сантьяго Бернабеу з'явився гігантський передвиборчий банер Переса. На ньому перераховано сім міст, у яких Реал вигравав Лігу чемпіонів під його керівництвом, та розміщено амбітне гасло: "Багато історії, яку потрібно створити. Флорентіно 2026".

Спортивний рік мадридці завершили домашньою перемогою над Атлетіком із рахунком 4:2. За цією грою з трибун Бернабеу спостерігали обидва кандидати в президенти. Попри перемогу в останньому турі, Реал завершив сезон Ла Ліги на другому місці, відставши від Барселони на вісім очок.

Матч став останнім для головного тренера Альваро Арбелоа, який очолив команду в січні після відставки Хабі Алонсо. Фахівець вже підтвердив, що залишає свій пост.

За інформацією джерел ESPN, наступником Арбелоа стане Жозе Моурінью. Сторони вже досягли усної згоди щодо контракту, проте офіційне оголошення відкладається. Керівництво клубу чекає на завершення виборчого процесу, щоб юридично оформити повернення португальського наставника. Тепер виборча комісія має рівно два тижні, щоб призначити точну дату історичного голосування.