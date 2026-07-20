Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Але й по його воротам пробивали найменше.

Разом із перемогою національної збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі (1:0), чемпіонат світу-2026 добіг до завершення.

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

За підсумками турніру організатори змагань у особі ФІФА визначили лауреатів у різноманітних категоріях та відзначили їхній внесок у виступи на цьому мундіалі під час загальної церемонії народження.

Серед інших, найкращим воротарем чемпіонату світу-2026 було визнано голкіпера збірної Іспанії Унаї Сімона, на рахунку якого фантастичне досягнення — усього один пропущений гол за фінальну частину турніру.

Також варто зазначити, що в площину воріт голкіпера "Фурії Роха" суперники загалом завдали всього 10 ударів, із них у фіналі — жодного, як і у випадку гри проти Австрії (3:0).