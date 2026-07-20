Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 19 липня 2026 року.

Національні збірні Іспанії та Аргентини зустрічались поміж собою у фінальному матчі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/нью-Джерсі.

Команда Ліонеля Скалоні вже з перших хвилин обрала захисну модель гри й намагалась від неї не відступати, якими б не були для неї умови на футбольному полі.

Колектив Луїса де ла Фуенте натомість домінував на м'ячі, створював обмежену кількість гольових моментів до перерви та значно більше мав нагод уже в другому таймі, але все одно не дотиснув суперників до овертаймів, хоча ті залишились у меншості вже в компенсований час.

І якщо першу половину додаткового часу Аргентина якось протрималась, то після відпочинку одразу відпочила, що вирішило долю протистояння.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іспанія — Аргентина:

Іспанія — Аргентина 1:0

Гол: Торрес, 106

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт (Е. Гарсія, 99), Кукурелья — Родрі (Субіменді, 99), Руїс (Педрі, 62) — Ямал, Ольмо (Меріно, 75), Баена (Вільямс, 75) — Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 58), Ромеро (Медіна, 71), Ліс. Мартінес (Отаменді, 44), Тальяфіко — Де Пауль (Сімеоне, 71), Мак Аллістер, Е. Фернандес, Н. Гонсалес (Паредес, 46) — Мессі, Х. Альварес (Сенесі, 102).



Попередження: Ліс. Мартінес, Паредес, Фернандес, Мак Аллістер

На 90+3-й хвилині був вилучений Енцо Фернандес (Аргентина) (друге попередження).

Після фінального свистка був вилучений Леандро Паредес (Аргентина) (неспортивна поведінка).