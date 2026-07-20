Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже пишаюсь цим поколінням футболістів, які виросли з певною ідеєю, були вірними цій ідеї, удосконалили її та створили нам приклад гарного колективу, футбольної родини.

Хороші та чудові футболісти з винятковим талантом. Ми виграли все з цим поколінням футболістів.

Я вважаю, що цю гру слід було закривати набагато раніше. Але втручання Дібу Мартінеса завадили нам виграти раніше, вийти вперед за рахунком у основний час.

Проте це — фінал чемпіонату світу, і треба інколи страждати, навіть граючи проти десяти гравців у складі суперників. І ми були готові до всього", — заявив іспанський фахівець.