Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "Фурії Роха", автор переможного гола та найкращий гравець матчу Ферран Торрес прокоментував виступ власної команди.

"Будь-який фінал складний по-своєму, але коли на іншому боці поля є Мессі, ця додаткова нервозність завжди з'являється. Проте ми вірили в свої власні сили і довели свою перевагу за грою.

Це права, що мене жорстоко критикували впродовж усього чемпіонату світу, але доля розставила все на свої місця.

Я хочу подякувати Богу, який завжди давав мені сили продовжувати... Бог завжди дає тим, хто на це найбільше заслуговує", — заявив іспанський виконавець.