Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Автор переможного гола іспанців.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

За підсумками протистояння організатори змагань традиційно визначили найкращого гравця поєдинку.

Не дивно, що в підсумку ним став нападник "Фурії Роха" Ферран Торрес, на рахунку якого поява на полі в якості заміни для Мікеля Оярсабаля на 62 хвилині та переможний м’яч у овертаймі на 106 хвилині.

Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру загалом було визнано півзахисника Іспанії Родрі.