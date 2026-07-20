Автор переможного гола іспанців.
Ферран Торрес, Getty Images
20 липня 2026, 08:48
Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).
Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026
За підсумками протистояння організатори змагань традиційно визначили найкращого гравця поєдинку.
Не дивно, що в підсумку ним став нападник "Фурії Роха" Ферран Торрес, на рахунку якого поява на полі в якості заміни для Мікеля Оярсабаля на 62 хвилині та переможний м’яч у овертаймі на 106 хвилині.
Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру загалом було визнано півзахисника Іспанії Родрі.