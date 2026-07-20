Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Підкорив центр поля в матчах за участі новоспечених чемпіонів світу.

Разом із перемогою національної збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі (1:0), чемпіонат світу-2026 добіг до завершення.

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

За підсумками турніру організатори змагань у особі ФІФА визначили лауреатів у різноманітних категоріях та відзначили їхній внесок у виступи на цьому мундіалі під час загальної церемонії народження.

Серед інших, найкращим гравцем чемпіонату світу-2026 було визнано півзахисника збірної Іспанії Родрі.

Результативними діями за ходом турніру 30-річний виконавець не відзначався, проте брав участь у всіх без виключення матчах та лише двічі при цьому залишав межі поля до фінального свистка.