Іспанія

Президент Барселони підтвердив наближення трансферу.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта під час останнього інтерв’ю відповів на питання журналістів щодо майбутнього трансферу німецького нападника Каріма Адеємі з дортмундської Боруссії.

"Ми дуже раді, що нам удалось владнати майже всі питання щодо цього трансферу. Адеємі — гравець, за яким ми давно стежили.

Він дуже швидкий, дуже хороший гравець. Деку виконав чудову роботу", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що каталонці раніше вже визначились із датою медогляду майбутнього новачка.