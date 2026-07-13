Президент Барселони підтвердив наближення трансферу.
Карім Адеємі, Getty Images
13 липня 2026, 10:51
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта під час останнього інтерв’ю відповів на питання журналістів щодо майбутнього трансферу німецького нападника Каріма Адеємі з дортмундської Боруссії.
"Ми дуже раді, що нам удалось владнати майже всі питання щодо цього трансферу. Адеємі — гравець, за яким ми давно стежили.
Він дуже швидкий, дуже хороший гравець. Деку виконав чудову роботу", — заявив іспанський функціонер.
Нагадаємо, що каталонці раніше вже визначились із датою медогляду майбутнього новачка.