Туреччина

Перехід у турецький клуб можливий лише після рішення керівництва та домовленості зі Спортінгом.

Форвард Спортінга Луїс Суарес досяг попередньої домовленості щодо особистих умов контракту з проєктом Фенербахче, який підтримує кандидат у президенти клубу Хаканом Сафі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, сам перехід наразі не є остаточно погодженим. Майбутнє трансферу напряму залежить від результатів президентських виборів у клубі, які мають відбутися найближчими днями.

Саме нове керівництво визначить подальшу долю потенційної угоди щодо 28-річного колумбійця.

Окрім внутрішніх процесів у турецькому клубі, ключовим фактором залишається й відсутність домовленості із португальським Спортінгом щодо суми трансферу.