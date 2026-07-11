Галатасарай продовжує роботу над трансфером нападника київського Динамо Матвія Пономаренка. За інформацією турецького журналіста Кагана Дурсуна, стамбульський клуб уже зробив офіційну пропозицію українській стороні.

Повідомляється, що Галатасарай хоче взяти 20-річного форварда в оренду з опцією подальшого викупу. Наразі сторони обговорюють можливі умови угоди.

Водночас раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Динамо оцінює Пономаренка приблизно у 30 мільйонів євро та віддає перевагу повноцінному трансферу, а не оренді. Саме це може стати головною перешкодою для досягнення домовленості.