Туреччина

Перехід англійця обійдеться туркам у 45 мільйонів євро.

Півзахисник Марселя Мейсон Грінвуд незабаром стане гравцем Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного англійця за 45 мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст підпише контракт до літа 2030 року із зарплатою у розмірі 8 млн євро + 2 млн євро у якості бонусів.

Минулого сезону Грінвуд провів 45 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зробив пропозицію щодо Пономаренка.