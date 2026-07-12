Перехід англійця обійдеться туркам у 45 мільйонів євро.
Мейсон Грінвуд, Getty Images
12 липня 2026, 19:41
Півзахисник Марселя Мейсон Грінвуд незабаром стане гравцем Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного англійця за 45 мільйонів євро.
Також зазначається, що футболіст підпише контракт до літа 2030 року із зарплатою у розмірі 8 млн євро + 2 млн євро у якості бонусів.
Минулого сезону Грінвуд провів 45 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 11 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай зробив пропозицію щодо Пономаренка.