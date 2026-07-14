Турецький гранд домовився з Марселем про трансфер англійського вінгера за 42 мільйони.
Мейсон Грінвуд, gettyimages
14 липня 2026, 09:52
Мейсон Грінвуд продовжить кар’єру у складі Фенербахче. Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією журналіста, Фенербахче та Марсель повністю узгодили трансфер 24-річного англійця. Французький клуб отримає 40 мільйонів євро
гарантованими виплатами, а також ще 2 мільйони євро
у вигляді бонусів. Також до цього про цю інформацію повідомляв
Ніколо Скіра.
Завдяки прописаному відсотку від подальшого продажу Манчестер Юнайтед
також заробить понад 10 мільйонів євро
.
Повідомляється, що Грінвуд підпише контракт із Фенербахче до червня 2030 року
, а його заробітна плата становитиме близько 10 мільйонів євро на рік
.
В минулому сезоні англієць забив 26 голів та віддав 11 гольових передач в 45 поєдинках.