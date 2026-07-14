Мейсон Грінвуд продовжить кар’єру у складі Фенербахче. Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, Фенербахче та Марсель повністю узгодили трансфер 24-річного англійця. Французький клуб отримає 40 мільйонів євро гарантованими виплатами, а також ще 2 мільйони євро у вигляді бонусів. Також до цього про цю інформацію повідомляв  Ніколо Скіра.

Завдяки прописаному відсотку від подальшого продажу Манчестер Юнайтед також заробить понад 10 мільйонів євро.

Повідомляється, що Грінвуд підпише контракт із Фенербахче до червня 2030 року, а його заробітна плата становитиме близько 10 мільйонів євро на рік.

В минулому сезоні англієць забив 26 голів та віддав 11 гольових передач в 45 поєдинках.