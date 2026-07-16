Туреччина

Аргентинський форвард шукає варіанти продовження кар'єри.

Нападник Галатасарая Мауро Ікарді вирішив залишити турецький клуб. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у 33-річного аргентинця закінчився контракт із клубом цього літа і він вже став вільним агентом. Наразі він вивчає варіанти для продовження кар'єри.

Ікарді виступав за Галатасарай із 2022 року. На його рахунку 129 матчів, 73 забиті м'ячі та 23 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай підписав Угочукву.