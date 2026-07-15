Туреччина

Форвард має вирішувати питання власного майбутнього.

Сербський нападник Душан Влахович наприкінці минулого сезону так і не відповів на пропозицію туринського Ювентуса щодо нового контракту, тож отримав статус вільного агента на трансферному ринку.

Наразі 26-річний виконавець шукає собі новий клуб, і, серед інших, на нього претендує турецький Бешикташ.

"Орли" запропонували форварду солідний контракт на три роки із зарплатнею до 10 млн євро за сезон та 5 млн євро бонусу за підписання угоди.

Однак чекати в Туреччині тривалий час ніхто не має наміру, тож Бешикташ поставив перед потенційним новачком дуже суворий дедлайн — або контракт буде підписано впродовж 15 липня, або пропозицію буде анульовано.

Нині Влахович розглядає варіанти як із поверненням до Ювентуса, так і з приєднанням до Барселони чи Атлетіко.