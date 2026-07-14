Туреччина

Бельгійський вінгер пройде медогляд і завершить оформлення переходу до турецького клубу.

Атакувальний півзахисник Арсеналу Леандро Троссар уже найближчим часом прибуде до Туреччини для завершення переходу до Бешикташа, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Бельгійський футболіст прилетить до Стамбула ввечері, де пройде медичне обстеження та завершить усі формальності, пов'язані з трансфером.

Очікується, що літак із Троссардом приземлиться в аеропорту Ататюрк о 19:30 за місцевим часом.

Раніше Бешикташ офіційно підтвердив початок переговорів із Арсеналом та самим футболістом щодо його повноцінного переходу.

Леандро Троссар виступає за Арсенал із січня 2023 року, куди він перейшов із Брайтона як альтернатива трансферу українця Михайла Мудрика за 24 млн євро.

За цей час він провів 174 матчі у складі лондонського клубу, забив 36 голів і віддав 34 результативні передачі. Його чинний контракт із "канонірами" був розрахований до літа 2027 року.