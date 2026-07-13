Туреччина

22-річний французький півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Галатасарай офіційно оголосив про перехід центрального півзахисника Леслі Угочукву з Бернлі.

За неофіційною інформацією, сума угоди склала 30 мільйонів євро. Про підписання 22-річного француза турецький чемпіон повідомив за допомогою спеціального відеоролика, опублікованого в соціальних мережах.

💬 Lesley Ugochukwu’dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var! pic.twitter.com/X44xvVAWSR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2026

Угочукву перебрався до Бернлі лише влітку 2025 року з Челсі за 28,7 мільйона євро, однак не зміг допомогти команді зберегти місце в англійській Прем'єр-лізі. За підсумками сезону Бернлі фінішував на 19-й сходинці та вилетів із елітного дивізіону.

Минулого сезону француз провів 38 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Вихованець академії Ренна тепер продовжить кар'єру в складі чинного чемпіона Туреччини, який готується до нового сезону та виступів у Лізі чемпіонів.