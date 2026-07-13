Туреччина

Дірк Гебель заявив, що турецький клуб зробив усе можливе для підписання вінгера Арсеналу, але остаточного рішення футболіст поки не ухвалив.

Майбутнє вінгера лондонського Арсеналу Леандро Троссара залишається невизначеним.

Агент бельгійського футболіста Дірк Гебель підтвердив, що Бешикташ доклав максимум зусиль для здійснення трансферу, однак сам гравець ще не визначився зі своїм наступним клубом.

"Я можу підтвердити, що Бешикташ зробив усе можливе, щоб підписати Леандро Троссара. Однак жодного рішення поки що не ухвалено.

Перед Леандро лежать усі пропозиції, і найближчим часом він визначиться зі своїм майбутнім. Він є футболістом світового класу й має кілька варіантів для продовження кар'єри, серед яких — залишитися в Арсеналі", — цитує слова Дірка Гебеля журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

Раніше повідомлялося, що Арсенал може заробити на продажі 31-річного Троссара близько 20 млн євро.