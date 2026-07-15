Туреччина

Бельгійський вінгер залишив Арсенал після трьох з половиною років у лондонському клубі.

Бешикташ офіційно повідомив про підписання вінгера Леандро Троссара. Турецький клуб підтвердив, що досяг повної домовленості з футболістом та Арсеналом щодо повноцінного трансферу.

Фінансові умови угоди в офіційній заяві не розкриваються. Водночас раніше повідомлялося, що трансфер 31-річного бельгійця обійшовся Бешикташу у 18 мільйонів євро гарантованими виплатами, а ще 2 мільйони євро передбачені у вигляді бонусів.

Троссар виступав за Арсенал із січня 2023 року, коли перейшов із Брайтона. За цей час бельгієць провів 174 матчі у складі "канонірів", забив 36 голів та віддав 34 результативні передачі.

Тепер досвідчений вінгер продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини, де має стати одним із ключових футболістів Бешикташа в новому сезоні.