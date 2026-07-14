Туреччина

Турецький гранд розглядає нідерландця як пріоритетне підсилення центральної лінії.

Галатасарай проявляє інтерес до центрального півзахисника Манчестер Сіті Тіджані Рейндерса. Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.

За інформацією джерела, стамбульський клуб прагне посилити середню лінію перед новим сезоном і вважає 27-річного футболіста збірної Нідерландів ідеальним кандидатом. У Галатасараї високо оцінюють універсальність Рейндерса, його вміння відбирати м'яч, розганяти атаки та ефективно діяти біля чужих воріт.

Повідомляється, що трансфер буде непростим. Контракт хавбека з Манчестер Сіті чинний до літа 2030 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро. Турецький клуб уважно стежить за ситуацією та готовий активізувати переговори, якщо англійці погодяться розглянути продаж гравця.

У Галатасараї також сподіваються, що можливість регулярно виступати в Лізі чемпіонів і отримати ключову роль у команді може стати вагомим аргументом для самого футболіста.

Рейндерс перейшов до Манчестер Сіті з Мілана влітку 2025 року за 54,9 млн євро. У сезоні-2025/26 він провів за англійський клуб 50 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.