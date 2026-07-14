Турецький гранд розглядає нідерландця як пріоритетне підсилення центральної лінії.
Тіджані Рейндерс, Getty Images
14 липня 2026, 00:40
Галатасарай проявляє інтерес до центрального півзахисника Манчестер Сіті Тіджані Рейндерса. Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.
За інформацією джерела, стамбульський клуб прагне посилити середню лінію перед новим сезоном і вважає 27-річного футболіста збірної Нідерландів ідеальним кандидатом. У Галатасараї високо оцінюють універсальність Рейндерса, його вміння відбирати м'яч, розганяти атаки та ефективно діяти біля чужих воріт.
Повідомляється, що трансфер буде непростим. Контракт хавбека з Манчестер Сіті чинний до літа 2030 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро. Турецький клуб уважно стежить за ситуацією та готовий активізувати переговори, якщо англійці погодяться розглянути продаж гравця.
У Галатасараї також сподіваються, що можливість регулярно виступати в Лізі чемпіонів і отримати ключову роль у команді може стати вагомим аргументом для самого футболіста.
Рейндерс перейшов до Манчестер Сіті з Мілана влітку 2025 року за 54,9 млн євро. У сезоні-2025/26 він провів за англійський клуб 50 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.