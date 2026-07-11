Англія

Крістал Пелес називають одним із претендентів на досвідченого данського півзахисника.

Майбутнє центрального півзахисника Крістіана Нергора в Арсеналі може опинитися під питанням, якщо лондонський клуб оформить трансфер капітана Ньюкасла Бруно Гімараеса. Про це повідомляє Bold.

За інформацією джерела, прихід бразильського хавбека ще більше загострить конкуренцію в центрі поля. У такому разі 32-річний данець може опинитися далеко в ієрархії Мікеля Артети, адже за місце в основі також боротимуться Деклан Райс, Мартін Субіменді, Мікель Меріно, Мартін Едегор і Майлз Льюїс-Скеллі.

Повідомляється, що Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо Нергора цього літа. Одним із можливих варіантів продовження кар'єри для досвідченого півзахисника називають Крістал Пелес, хоча інтерес до футболіста також виявляють й інші англійські клуби.

Водночас остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації з потенційним переходом Гімараеса. Незважаючи на високу конкуренцію, головний тренер Арсенала Мікель Артета цінує досвід Нергора, тому данець може залишитися в команді як важливий гравець ротації на наступний сезон.