Іспанія

Мадридський клуб прагне якнайшвидше продовжити угоду з бразильцем, який уже вступив в останній рік чинного контракту.

Найближчими днями представники Вінісіуса Жуніора проведуть чергову зустріч із керівництвом Реала, щоб обговорити продовження контракту бразильського вінгера. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидві сторони зацікавлені якнайшвидше поставити крапку в переговорах, які тривають уже понад рік. Особливо цього прагне мадридський клуб, адже чинна угода 25-річного футболіста спливає наступного літа, а вже із січня він матиме право вести перемовини з іншими командами.

Головною перепоною залишається фінансова сторона питання. Оточення Вінісіуса розраховує на зарплату в розмірі близько 30 мільйонів євро на рік — на рівні Кіліана Мбаппе, а також на суттєвий бонус за продовження контракту. Водночас Реал наразі готовий запропонувати близько 20 мільйонів євро за сезон.

Попри розбіжності в переговорах, президент мадридського клубу Флорентіно Перес не розглядає варіант із продажем Вінісіуса. У Реалі вважають бразильця одним із ключових футболістів і важливою частиною довгострокового проєкту команди.