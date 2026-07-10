Сума потенційного трансферу французького півзахисника становитиме майже 30 мільйонів євро.
Леслі Угочукву, Getty Images
10 липня 2026, 20:58
Галатасарай близький до підписання центрального півзахисника Бернлі Леслі Угочукву.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, турецький клуб уже досяг принципової домовленості з англійською стороною щодо переходу футболіста.
За інформацією джерела, сторони погодили орендну угоду, яка передбачає опцію викупу. Водночас за виконання певних умов вона стане обов'язковою. Загальна вартість операції оцінюється в суму трохи менше ніж 30 мільйонів євро.
Чинний чемпіон Туреччини активно працював над посиленням центральної лінії, а переговори помітно просунулися після того, як Галатасарай покращив свою пропозицію. У підсумку клуби узгодили структуру трансферу у форматі оренди з подальшим повноцінним переходом.
22-річний француз приєднався до Бернлі минулого літа, перейшовши з Челсі. У сезоні-2025/26 він провів 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу три забиті м'ячі та дві результативні передачі.
Наразі сторонам залишається владнати останні формальності, після чого Угочукву має офіційно стати гравцем Галатасарая.