Галатасарай близький до підписання центрального півзахисника Бернлі Леслі Угочукву.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, турецький клуб уже досяг принципової домовленості з англійською стороною щодо переходу футболіста.

За інформацією джерела, сторони погодили орендну угоду, яка передбачає опцію викупу. Водночас за виконання певних умов вона стане обов'язковою. Загальна вартість операції оцінюється в суму трохи менше ніж 30 мільйонів євро.

Чинний чемпіон Туреччини активно працював над посиленням центральної лінії, а переговори помітно просунулися після того, як Галатасарай покращив свою пропозицію. У підсумку клуби узгодили структуру трансферу у форматі оренди з подальшим повноцінним переходом.

22-річний француз приєднався до Бернлі минулого літа, перейшовши з Челсі. У сезоні-2025/26 він провів 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу три забиті м'ячі та дві результативні передачі.

Наразі сторонам залишається владнати останні формальності, після чого Угочукву має офіційно стати гравцем Галатасарая.