Туреччина

Сума потенційного трансферу французького півзахисника становитиме майже 30 мільйонів євро.

Галатасарай близький до підписання центрального півзахисника Бернлі Леслі Угочукву.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, турецький клуб уже досяг принципової домовленості з англійською стороною щодо переходу футболіста.

За інформацією джерела, сторони погодили орендну угоду, яка передбачає опцію викупу. Водночас за виконання певних умов вона стане обов'язковою. Загальна вартість операції оцінюється в суму трохи менше ніж 30 мільйонів євро.

Чинний чемпіон Туреччини активно працював над посиленням центральної лінії, а переговори помітно просунулися після того, як Галатасарай покращив свою пропозицію. У підсумку клуби узгодили структуру трансферу у форматі оренди з подальшим повноцінним переходом.

22-річний француз приєднався до Бернлі минулого літа, перейшовши з Челсі. У сезоні-2025/26 він провів 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу три забиті м'ячі та дві результативні передачі.

Наразі сторонам залишається владнати останні формальності, після чого Угочукву має офіційно стати гравцем Галатасарая.