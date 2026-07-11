Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання Джеремі Монги. Талановитий 17-річний вінгер перейшов із Лестер Сіті та уклав довгострокову угоду з командою Енцо Марески.

Монга є одним із найперспективніших молодих футболістів Англії. Він дебютував у Прем’єр-лізі у 15-річному віці.

Сума трансферу склала близько 12,5 мільйона фунтів стерлінгів. У боротьбі за підписання вінгера Манчестер Сіті випередив лондонський Арсенал, який також серйозно претендував на футболіста.

За минулий сезон Джеремі зіграв 29 матчів, відзначившись 1 голом та 2 результативними передачами.