17-річний англійський вінгер перейшов в стан "містян" з Лестера.
Джеремі Монга, x.com/ManCity
11 липня 2026, 13:05
Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання Джеремі Монги. Талановитий 17-річний вінгер перейшов із Лестер Сіті та уклав довгострокову угоду з командою Енцо Марески.
Монга є одним із найперспективніших молодих футболістів Англії. Він дебютував
у Прем’єр-лізі у 15-річному віці.
Сума трансферу склала близько 12,5 мільйона фунтів стерлінгів
. У боротьбі за підписання вінгера Манчестер Сіті випередив лондонський Арсенал, який також серйозно претендував на футболіста.
За минулий сезон Джеремі зіграв 29 матчів, відзначившись 1 голом та 2 результативними передачами.