Англія

Форвард має гарні пропозиції й у конкурентному чемпіонаті.

Португальський нападник лісабонського Спортінга Франсішку Трінкан провів дуже гарний минулий сезон із 13 голами та 18 асистами в 54 матчах, тож літній трансферний період для нього обіцяє стати багатообіцяючим.

Клуби із Саудівської Аравії вже чекають на згоду "левів" продати гравця з приблизно 50 млн євро, однак сам 26-річний виконавець попросив не квапитись із підписанням угоди.

Річ у тім, що агентам Трінкана стало відомо, що в послугах їхнього клієнта зацікавлені англійські Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Наразі будь-які контакти з Близьким Сходом футболіст поставив на павзу, перебуваючи в очікуванні на більш конкуренту розмову з представниками АПЛ.