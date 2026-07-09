Гравець збірної Туреччини поповнив склад стамбульського клубу.
Саліх Озджан, bjk.com.tr
09 липня 2026, 20:59
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про перехід опорного півзахисника Саліха Озджана.
Контракт із 28-річним турком підписано за схемою "3+1". Гравець змінив клубну прописку на правах вільного агента.
Останні чотири роки Озджан провів у Боруссії Дортмунд із піврічною перервою на 12 матчів за Вольфсбург у першій частині сезону-2024/25. У футболці "чорно-жовтих" Саліх відзначився двома асистами в 96-ти поєдинках.
На рахунку опорника один результативний удар і одна гольова передача в 32-х матчах за збірну Туреччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бешикташ підтвердив трансфер гравця Баварії.