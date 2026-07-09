Туреччина

Гравець збірної Туреччини поповнив склад стамбульського клубу.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про перехід опорного півзахисника Саліха Озджана.

Контракт із 28-річним турком підписано за схемою "3+1". Гравець змінив клубну прописку на правах вільного агента.

Останні чотири роки Озджан провів у Боруссії Дортмунд із піврічною перервою на 12 матчів за Вольфсбург у першій частині сезону-2024/25. У футболці "чорно-жовтих" Саліх відзначився двома асистами в 96-ти поєдинках.

На рахунку опорника один результативний удар і одна гольова передача в 32-х матчах за збірну Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бешикташ підтвердив трансфер гравця Баварії.