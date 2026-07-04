Туреччина

Камерунський воротар проведе в Туреччині щонайменше ще одну кампанію.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана залишився в Трабзонспорі на правах оренди, передає офіційний сайт клубу з Туреччини.

Клуби очікувано домовилися про продовження перебування 30-річного камерунця в Трабзоні. У сезоні-2025/26 він пропустив 40 голів у 33-х матчах, шість разів зберігши свої ворота "сухими". Онана допоміг Трабзонспору виграти Кубок Туреччини.

Угода Андре з Манчестер Юнайтед дійсна до кінця червня 2028 року. Контракт включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Нагадаємо, клуб із Трабзона цього літа підписав ще одного українця.