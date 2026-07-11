Форвард Іспанії знову продемонстрував навички трештоку.
Ламін Ямал, Getty Images
11 липня 2026, 13:03
Напередодні національна збірна Іспанії обіграла Бельгію в чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.
Іспанія — Бельгія 2:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026
Після завершення гри найкращий гравець матчу нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал прокоментував наступного суперника його команди.
"Франція? Тут два варіанти: або вони виходять до третього поспіль фіналу на мундіалях, або ми їх обіграємо втретє поспіль", — заявив іспанський виконавець.
У півфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія гратиме проти Франції.