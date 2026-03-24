Попри чинний контракт до 2027 року, керівництво мерсисайдців прийняло рішення безкоштовно відпустити свою головну зірку по завершенню поточного сезону.

Футбольний світ сколихнула чергова трансферна бомба. Мо Салах заявив, що покине Ліверпуль по завершенню сезону. Як повідомляє головний інсайдер планети Фабріціо Романо, єгипетський нападник покине Ліверпуль вже цього літа, до того ж абсолютно безкоштовно.

Найбільш вражаючою деталлю цієї новини є те, що чинна угода вінгера з англійським клубом розрахована ще на рік — до літа 2027-го. Зазвичай у таких ситуаціях клуби намагаються виторгувати максимальну фінансову компенсацію за свого гравця.

Проте, згідно з даними Романо, боси червоних вирішили пішли назустріч легенді клубу. Вони готові достроково розірвати контракт за обопільною згодою, щоб гідно попрощатися з футболістом, який віддав команді стільки років.

Очікується, що головна боротьба за гравця розгорнеться між заможними клубами Саудівської Аравії, які вже давно намагаються переманити Мохамеда на Близький Схід, та європейськими грандами (на кшталт ПСЖ), що шукають перевірене підсилення в атаку.