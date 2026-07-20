Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ніко Вільямс прокоментував виступ власної команди.

"Не думаю, що ми зараз повністю усвідомлюємо, що саме нам удалось зробити, але ми дуже щасливі. Це божевілля.

Кожен працював на повну, щоб зробити свій внесок у цю перемогу, і точно ніхто не може приїхати до цієї команди, поводячи себе як зірка. Ми працюємо за всіх і заради кожного.

Це був страшенно важкий рік для мене. Спочатку я пройшов через пекло, а тепер я опинився на вершині світу. Це найщасливіший день у моєму житті завдяки всьому, через що я пройшов цього року", — заявив іспанський виконавець.