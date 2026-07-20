Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Леандро Паредес схопив за горло Еріка Гарсію одразу після фінального свистка, що спровокувало масштабний конфлікт.

Гравці збірних Аргентини та Іспанії зійшлися в емоційній сутичці після завершення фіналу чемпіонату світу на стадіоні в Нью-Джерсі. Кульмінацією напруженого матчу став момент, коли Леандро Паредес та Ерік Гарсія вступили у конфлікт лише за кілька секунд після фінального свистка, що сповістив про перемогу іспанців.

Вирішальний гол Феррана Торреса на 106-й хвилині додаткового часу забезпечив чемпіонам Європи перемогу з рахунком 1:0. Цей тріумф приніс збірній Іспанії другий кубок світу в їхній історії (після перемоги в Південній Африці у 2010 році) та залишив чинних чемпіонів, аргентинців, ні з чим.

Гра була затьмарена великою кількістю порушень правил. Ще до завершення основного часу команда Ліонеля Скалоні залишилася в меншості: на 90-й хвилині півзахисник Енцо Фернандес отримав червону картку за жорсткий фол проти іспанського захисника Пау Кубарсі.

До цього вилучення аргентинці вже встигли зібрати шість жовтих карток. Справжній вибух емоцій стався одразу після завершення гри. Півзахисник аргентинців Леандро Паредес, який сам отримав жовту картку невдовзі після виходу на заміну за грубу гру, стрімко наблизився до Еріка Гарсії та сильно схопив іспанського захисника за горло. Згодом гравець Бока Хуніорс кинув Гаві на газон.

Агресивні дії Паредеса миттєво спровокували масову бійку на полі. У конфлікт втрутилися гравці обох команд, запасні футболісти та представники тренерських штабів. Минуло кілька напружених хвилин, перш ніж учасників сутички вдалося розборонити.

Незважаючи на гарячу розв'язку, після завершення конфлікту пристрасті вляглися. Більшість подальших комунікацій між суперниками мали мирний характер: зірки іспанської збірної тепло поспілкувалися з Ліонелем Мессі, а головні тренери команд, Ліонель Скалоні та Луїс де ла Фуенте, довго обіймалися в центрі поля.

Після матчу наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував і саму гру, і поведінку своєї команди, наголосивши на важливості гідно приймати невдачі:

"Ми благородні у перемозі, і ми повинні бути такими ж і у поразці. Ми приймаємо поразку; ми віддали все. Ми були напружені, готуючись до цього, але викладатися на повну, як вони це зробили сьогодні, є чудовим прикладом для нашого народу та нашої країни. Ти програєш, і тобі доведеться знову взяти себе в руки", — заявив керманич.

Нагадаємо, раніше Скалоні зі сльозами на очах натякнув на відхід зі збірної Аргентини.