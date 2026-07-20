Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Алекс Баена прокоментував виступ власної команди.

"Ніко Вільямс також зробив свій внесок у нашу перемогу над турнірі, і не тільки на полі. Мені завжди доводилось працювати більше за інших, щоб зробити собі ім'я, де б я не виступав, але в мене є та якість, яку мені прищепила моя родина — бажання ніколи не здаватись.

Останні роки були важкими для Іспанії, бо люди втрачали близьких через Covid чи катастрофи у Валенсії, тож давайте святкувати з родиною, що є найважливішим у житті.

Багато людей підтримували нас, і я сподіваюсь, що ми зможемо принести радість тим, хто нині переживає важкі часи", — заявив іспанський виконавець.