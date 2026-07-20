Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу у фіналі ЧС-2026.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Родрі прокоментував виступ власної команди.

"Зараз ми на сьомому небі від щастя, це неймовірно. Ця команда була сенсаційною, фантастична колектив, який зробили нашу країну дворазовими чемпіонами світу. Це неймовірно.

Це був найнеймовірніший чемпіонат світу в історії, бо зрештою ми грали проти найкращого гравця всіх часів у фіналі, побили купу рекордів — мені більше нічого сказати.

У цьому й полягає секрет цієї команди. Незалежно від того, хто суперник, ми будемо прагнути перемогти. Ми мали бути сміливими, рухатись до перемоги, і тоді Бог винагородив би нас за це. Ми вірили в себе, і тепер ми — чемпіони.

Я б хотів, щоб нові покоління побачили, що гравець, який досягає вершини, а потім падає на дно, може знову піднятись. Я є прикладом цього, шаленої віри в себе.

Іноді по життю все може йти не так, як ти хочеш. Тільки той, хто пройшов через те, через що пройшов я, розуміє це.

Ви цінуєте моменти, які проводите з родиною, із людьми, які вас люблять. Багатьох людей довкола я не знаю, але я відчував підтримку кожного", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Родрі визнали найкращим гравцем турніру загалом.