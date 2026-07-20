Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Альбіселесте перевершив досягнення Таффарела та Пальюки, проте вирішальний гол Феррана Торреса в екстра-таймі приніс чемпіонський титул іспанцям.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес відзначився неймовірним перформансом у фіналі чемпіонату світу 2026 року. У головному поєдинку турніру проти збірної Іспанії він здійснив 11 сейвів, встановивши новий абсолютний рекорд для фіналів Мундіалю.

До цього матчу пальму першості за цим показником утримували бразилець Клаудіо Таффарел та італієць Джанлука Пальюка. У фіналі ЧС-1994 вони по вісім разів рятували свої команди (тоді після сухої нічиєї Бразилія здобула перемогу в серії пенальті).

Попри самовіддану та феноменальну гру Еміліано на останньому рубежі, іспанцям усе ж вдалося дотиснути суперника та одержати перемогу з рахунком 1:0. Прошити Мартінеса та принести своїй команді трофей зумів нападник Ферран Торрес, який відзначився забитим м'ячем на 106-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, найкращим воротарем ЧС-2026 став Унаї Сімон. Цікаво що голкіпер збірної Іспанії зробив сейвів за весь мундіаль менше, ніж Мартінес у вирішальному матчі.