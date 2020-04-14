Украина

Юрий Береза недоволен работой, которую проделывает Томас Гримм.

Почетный президент СК Днепра-1 Юрий Береза - о своем отношении к президенту УПЛ Томасу Гримму.

"Находясь в Швейцарии комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа".

"Мы, например, нанимаем человека, который обслуживает корову. А он сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить".

"Клубы убеждали, мол, вы получите то, то и то. Но потом. А клубам надо выживать сегодня! С телепулом — один из главных моментов. Гримм не предложил прозрачных правил игры. А я от него ждал как раз этого", — рассказал он в эфире программы Великий футбол.

Ранее Томас Гримм порассуждал о своем будущем преемнике.

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