ЧМ-2022. Отбор

Вболівальники отримають транскрипцію тексту.

У рамках відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України на виїзді зустрінеться із Шотландією.

Шотландські вболівальники вирішали підтримати Україну у скрутний момент. Вони виконають гімн України разом з нашими фанами під час гри.

Як повідомляє STV.TV, допоможе вивчити гімн фанам додаток Duolingo, який надав кожному бажаючому фонетичну транскрипцію.

"Футбол об’єднує людей, особливо чемпіонат світу. Ми всі знаємо, що матч між Шотландією та Україною має ще більше значення. За ним будуть спостерігати у світі.‎

‎Ми хочемо, щоб всі вболівальники Шотландії проявили свою солідарність у виконанні гімну та показали, що вони єдині з Україною", — сказав менеджер Duolingо Колін Воткінс.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.