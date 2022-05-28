ЧМ-2022. Отбор

Захисник приєднався до команди.

Збірна України продовжує готуватись до поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до розташування національної команди прибув Едуард Соболь.

"Дуже радий, що нарешті дістався збірної, — зізнався Едуард. — Із великою радістю зустрівся з хлопцями — дуже заскучив за ними! Просто щасливий знову бути тут! Часу на втягування в процес немає, тому я готовий одразу включитися в тренування. Хлопці всі, бачу, у гарному гуморі та добрих кондиціях, тож бажання показати себе зашкалює".

Нагадаємо, півфінальний поєдинок плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго. На Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція.