ЧМ-2022. Отбор

Шотландський захисник — про матч кваліфікації.

Захисник збірної Шотландії Ендрю Робертсон розповів про допомогу збірній України та симпатії до команди Петракова.

"Ця ситуація є незвичною для нас усіх — гравців, тренера. Хотіли максимально допомогти Україні, погоджуючись перенести матч з березня на червень. Дали їм стільки часу, скільки вони потребували. Допомогли, чим вдалося, проте в середу ми будемо битися, боротися за наші мрії.

Шотландія буде підтримувати Україну до і після матчу, але протягом цих 90 чи 120 хвилин ми боротимемося за нашу ціль. Я навіть не можу уявити, через що пройшли українські футболісти, але нам також потрібен вихід на чемпіонат світу.

Напевне, всі вболіватимуть за Україну. Якби їхнім суперником була будь-яка інша країна, то я також вболівав би за них. На жаль, вони зіграють проти Шотландії і нам потрібно стати в них на шляху", — наводить слова Робертсона Independent.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.