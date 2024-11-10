Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Полiсся завершать програму 13-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Полiсся

Недiля, 10 листопада, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Нема повісті сумніше на світі, ніж повість про Динамо у єврокубках. Не в риму, зате правда.

Колись Динамо програвало у групі Ліги чемпіонів, і це вважалося провалом. Нині вже програші у Лізі Європи доводиться розділяти на ганебні та не ганебні – і навіть там знаходити результати, які однозначно відносяться до першої категорії.

Ми всі все розуміємо: війна, найкращі футболісти в Україну не поїдуть та й бюджет Динамо зменшився. Вболівальники переживають військові негаразди, м'яко кажучи, не менш гостро, ніж гравці київського клубу, і якось зі своїми обов'язками справляються. Та й взагалі: споконвічний суперник динамівців навіть у складнішій лізі набрав уже чотири очки. Треба десь знаходити внутрішні ресурси, досить вже виправдовувати всі поразки війною.

Полісся, до речі, чудовий приклад того, що війна, як будь-яка криза, може стати вікном можливостей. До таких проектів складно сформувати ставлення, але що маємо, то маємо: Полісся і потужних легіонерів в Україну привозить, і найкращих із Дніпра-1 переманює, і загалом формує дедалі міцнішу команду. Дебютний сезон у єврокубках закінчили на п'ятому місці, зараз із ймовірністю приблизно у 99% будуть у першій четвірці.

Ротань, в принципі, минулого туру показав дуже непоганий майстер-клас, як стримувати атакуючі спроби Полісся. Великий акцент на фланги – і клуб із Житомира сам не розуміє, що йому робити у фінальній третині. Назаренко з Гуцуляком зовсім нічого не показали, і навіть переможний гол Олександрія провела після втрати Олександра при дриблінгу. Питання, чи готові флангові захисники киян до такої старанної та складної роботи від стартового до фінального свистка. За жахливої ​​гри всієї команди, помножив шанси на щось хороше саме Дубінчак.

Козир Динамо – дуже довгий, практично бездонний склад. Відновився Попов – чи варто чекати на його основі? Рубчинський мало зіграв із Ференцварошем – чи заслужив він на шанс після повного провалу півзахисту киян? Дубінчак, звичайно, підвів команду, але саме з цієї причини він зіграв дуже мало – міняти його на Вівчаренка чи ні? Але загалом великі матчі все одно виграють зірки – і, думаю, від кожної додаткової хвилини, яку зможе зіграти Ярмоленко, шанси Динамо зростають.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

Динамо на своєму полі не програє впродовж 16-ти ігор: 13 перемог та 3 нічиї.

Загальна безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 13 ігор: 11 перемог та 2 нічиї.

20-й гостьовий матч Полісся в рамках Чемпіонату, в якому житомиряни можуть здобути 10-ту виїзну перемогу.

Безнічийна гостьова клубна рекордна серія Полісся в Чемпіонаті триває 4 гри: 3 перемоги та поразка.

40-й тренерський матч Олександра Шовковського в УПЛ.

110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35-й — Владислав Ванат, Олександр Караваєв (усі — Динамо), 20-й — Олександр Назаренко (Полісся), 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

50-й матч в УПЛ може провести Еміль Мустафаєв (Полісся).

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