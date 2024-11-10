Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 18:00.
Чекаємо на поле Ярмоленка? / ФОТО: ФК ДИНАМО
10 листопада 2024, 07:45
Динамо та Полiсся завершать програму 13-го туру української Прем’єр-ліги.
Динамо — Полiсся
Недiля, 10 листопада, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ
Нема повісті сумніше на світі, ніж повість про Динамо у єврокубках. Не в риму, зате правда.
Колись Динамо програвало у групі Ліги чемпіонів, і це вважалося провалом. Нині вже програші у Лізі Європи доводиться розділяти на ганебні та не ганебні – і навіть там знаходити результати, які однозначно відносяться до першої категорії.
Ми всі все розуміємо: війна, найкращі футболісти в Україну не поїдуть та й бюджет Динамо зменшився. Вболівальники переживають військові негаразди, м'яко кажучи, не менш гостро, ніж гравці київського клубу, і якось зі своїми обов'язками справляються. Та й взагалі: споконвічний суперник динамівців навіть у складнішій лізі набрав уже чотири очки. Треба десь знаходити внутрішні ресурси, досить вже виправдовувати всі поразки війною.
Полісся, до речі, чудовий приклад того, що війна, як будь-яка криза, може стати вікном можливостей. До таких проектів складно сформувати ставлення, але що маємо, то маємо: Полісся і потужних легіонерів в Україну привозить, і найкращих із Дніпра-1 переманює, і загалом формує дедалі міцнішу команду. Дебютний сезон у єврокубках закінчили на п'ятому місці, зараз із ймовірністю приблизно у 99% будуть у першій четвірці.
Ротань, в принципі, минулого туру показав дуже непоганий майстер-клас, як стримувати атакуючі спроби Полісся. Великий акцент на фланги – і клуб із Житомира сам не розуміє, що йому робити у фінальній третині. Назаренко з Гуцуляком зовсім нічого не показали, і навіть переможний гол Олександрія провела після втрати Олександра при дриблінгу. Питання, чи готові флангові захисники киян до такої старанної та складної роботи від стартового до фінального свистка. За жахливої гри всієї команди, помножив шанси на щось хороше саме Дубінчак.
Козир Динамо – дуже довгий, практично бездонний склад. Відновився Попов – чи варто чекати на його основі? Рубчинський мало зіграв із Ференцварошем – чи заслужив він на шанс після повного провалу півзахисту киян? Дубінчак, звичайно, підвів команду, але саме з цієї причини він зіграв дуже мало – міняти його на Вівчаренка чи ні? Але загалом великі матчі все одно виграють зірки – і, думаю, від кожної додаткової хвилини, яку зможе зіграти Ярмоленко, шанси Динамо зростають.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Полісся може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.
Динамо на своєму полі не програє впродовж 16-ти ігор: 13 перемог та 3 нічиї.
Загальна безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 13 ігор: 11 перемог та 2 нічиї.
20-й гостьовий матч Полісся в рамках Чемпіонату, в якому житомиряни можуть здобути 10-ту виїзну перемогу.
Безнічийна гостьова клубна рекордна серія Полісся в Чемпіонаті триває 4 гри: 3 перемоги та поразка.
40-й тренерський матч Олександра Шовковського в УПЛ.
110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35-й — Владислав Ванат, Олександр Караваєв (усі — Динамо), 20-й — Олександр Назаренко (Полісся), 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).
50-й матч в УПЛ може провести Еміль Мустафаєв (Полісся).
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ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ
прогноз 2:1