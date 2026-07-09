Україна

Гравець "синьо-жовтих" поділився своїми думками після півфіналу Євро-2026.

Вінгер юнацької збірної України Віталій Глют прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/2 фіналу Євро-2026 проти Німеччини (1:2).

"Ми хотіли дійти до кінця, але це футбол. Я дуже радий за команду. Ми потрапили до четвірки найсильніших на цьому Євро. Це дуже хороший результат.

Я буду дуже довго пам’ятати цей турнір. Я приїхав до табору збірної з Хорватії, де брав участь в іншому змаганні. Все відбулося дуже швидко, але я радий, як усе сталося.

Гадаю, у першому таймі ми трохи терпіли. Потім діяли на м’ячі, але трохи втратили концентрацію, що нас і згубило. У момент голу я просто побачив, що Калюжний проходив з м’ячем і збирався подавати… Захисник мене не бачив, і я дуже радий, що все вийшло.

Я радий за всіх, радий за нашу спільну роботу. З чотирьох матчів ми виграли три. Я просто всім дякую і зауважую, що в нас усе попереду і ми маємо великі перспективи", — наводить слова Глюта прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Україна кваліфікувалася на чемпіонат світу-2027 U-20.