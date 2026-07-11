Іспанія

Каталонці готові продати іспанського форварда, а виручені кошти планують спрямувати на підписання Хуліана Альвареса.

Барселона визначилася з трансферною вартістю свого нападника Феррана Торреса, яким активно цікавиться Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє Diario Sport, каталонський клуб готовий відпустити 26-річного нападника за 50 мільйонів євро.

За інформацією джерела, переговори між ПСЖ та оточенням футболіста перебувають на просунутій стадії. Сам Торрес уже дав попередню згоду на переїзд до Парижа, де знову може попрацювати під керівництвом Луїса Енріке, який добре знає гравця за виступами у збірній Іспанії.

Контракт Феррана з Барселоною спливає наступного літа, тому керівництво клубу прагне отримати солідну компенсацію вже цього трансферного вікна. Після продажу Гонсалу Рамуша до Мілана та очікуваного відходу Рандаля Коло Муані саме Торрес став одним із пріоритетних варіантів для посилення атаки чинного переможця Ліги чемпіонів.

У свою чергу, Барселона розраховує використати кошти від можливого продажу іспанця для фінансування нових трансферів. Головною ціллю каталонського клубу залишається нападник Атлетіко Хуліан Альварес.

Минулого сезону Торрес провів результативну кампанію, відзначившись 21 забитим м'ячем та 3 асистами у 49 поєдинках. Наразі він перебуває у розташуванні збірної Іспанії, яка готується до півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції.