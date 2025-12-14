Команда Арди Турана емоційно підзарядилась перед визначальною грою Ліги конференцій УЄФА.
14 грудня 2025, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Епіцентр 5:0
Голи: Педріньйо да Сілва, 9 (пен.), Невертон, 20, Еліас, 57, Мейрелліш, 85, 89
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Криськів (Назарина, 86), Марлон Гомес (Ізакі, 73) — Педріньйо да Сілва (Егіналду, 64), Еліас (Мейрелліш, 74), Невертон (Лукас, 86).
Епіцентр: Білик — Кирюханцев (В. Кристін, 78), Мороз, Григоращук, Климець — Себеріо (Миронюк, 46), Запорожець (Ліповуз, 46), Джеоване (Беженар, 58) — Сидун, Є. Демченко (С. Кристін, 46), Сіфуентес.
Попередження: Сіфуентес, С. Кристін