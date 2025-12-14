Україна

Команда Івана Федика закрила календарний рік серією з чотирьох перемог поспіль.

Зима потрохи захоплює все більше простору на теренах України, а отже й нашій Прем’єр-лізі час іти на канікули. Але не так швидко! Спочатку треба було дограти всі матчі шістнадцятого туру національної першості, які були передбачені за, зокрема, розкладом неділі, де першими до бою брались у Кропивницькому СК Полтава та львівський Рух, і одразу відчули на собі вплив заметілі.

Але на градус самого протистояння цей погодний фактор не мав суттєвого впливу, адже йшлось про протистояння команд, одна з яких перебувала на останній сходинці турнірної таблиці, а інша — дуже близько до небезпечної зони, тож розслаблятись завчасно перед майбутнім тривалим відпочинком від футболу приводів особливих не було.

Сніжило в Кропивницькому цього дня доволі сильно, і оскільки підігрів поля на стадіоні Зірка вирішили не вмикати з якихось міркувань чи причин, то і на футбол ці опади вплив мали все ж таки помітний. Кількість невдалих дій від обох команд просто зашкалювала, а головними подіями першого тайму стала поява собаки(!) поруч із гравцями Руху під час шикування команд, а також гол львів’ян на 31 хвилині, коли Руніч проскочив повз двох незграбних суперників до лівого флангу штрафного й покотив на порожні. Вочевидь, пес таки був талісманом "жовто-чорних".

При цьому невідомо, чи навідувався наш випадковий гість до роздягальні Полтави під час перерви, але номінальні господарі вийшли на другий тайм зарядженими на забитий м’яч. І майже одразу ж і відігрались. На 49 хвилині прямо під удар Місюрі в центрі штрафного залишив скидання головою від Марусича Одарюк, а партнер розстріляв чужі ворота. А це вже доволі цікавий поворот історії в грі, у якій Полтаві до цього нічого не вдавалось запропонувати.

Однак за таких погодних умов хоч не хоч, а буде якийсь випадковий момент, який у підсумку вирішить долю протистояння. Другий тайм був так само низьким за якістю гри від обох команд, і зрештою тим самим ключовим епізодом став дальній удар Квасниці з лівого флангу на 71 хвилині, який перед собою вирішив відбивати Восконян, чим одразу ж скористався Фаал. Відповіді на цей м’яч суперників команда Мавійченка так і не знайшла, і навіть близькою до цього не була.

У наступному турі СК Полтава зіграє в гостях у рівненського Вереса, тоді як львівський Рух навідається до київського Динамо.

СК Полтава — Рух 1:2

Голи: Місюра, 49 — Фаал, 31, 71

СК Полтава: Восконян — Бужин (Веремієнко, 69), Савенков, Місюра, Коцюмака — Плахтир, Даниленко (Шаповалов, 83) — Одарюк, Дорошенко (Вівдич, 69), Галенков (Кононов, 83) — Марусич.

Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Сапуга (Бойко, 90+1), Слюсар, Рейляну (Підгурський, 53) — Руніч, Фаал, Квасниця (Кітела, 82).

Попередження: Даниленко — Сапуга, Роман