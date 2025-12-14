Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 14 грудня 2025 року.

Львівський Рух у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги в гостях обіграв СК Полтава (2:1).

Львів'яни відкрили рахунок на 31 хвилині завдяки голу у виконанні Бабукара Фаала, але на початку другого тайму полтавці відповіли влучним ударом Євгена Місюри.

Перемогу команді Івана Федика приніс той самий Фаал, який оформив дубль на 71 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Рух у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Рух 1:2

Голи: Місюра, 49 — Фаал, 31, 71.

СК Полтава: Восконян — Бужин (Веремієнко, 69), Савенков, Місюра, Коцюмака — Плахтир, Даниленко (Шаповалов, 83) — Одарюк, Дорошенко (Вівдич, 69), Галенков (Кононов, 83) — Марусич.

Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Сапуга (Бойко, 90+1), Слюсар, Рейляну (Підгурський, 53) — Руніч, Фаал, Квасниця (Кітела, 82).

Попередження: Даниленко — Сапуга, Роман.