Клуб попрощався із хавбеком.

Півзахисник Валерій Кучеров завершує виступи за рівненський Верес. Контракт 32-річного футболіста спливає наприкінці року, і сторони спільно вирішили не продовжувати співпрацю.

Кучеров є однією з ключових постатей в сучасній історії червоно-чорних. Він із перервами захищав кольори Вереса з літа 2016 року, пройшовши разом із командою шлях від Другої ліги до Української Прем’єр-ліги. За цей час хавбек зіграв за клуб в усіх можливих офіційних турнірах.

Разом із Вересом футболіст здобув бронзові медалі Першої ліги у сезоні 2016/2017 та золото Першої ліги у сезоні-2020/2021, що дозволило команді повернутися до еліти українського футболу.

Загалом за дев’ять неповних сезонів Валерій Кучеров провів 230 матчів у складі рівнян: 118 — в УПЛ, 60 — у Першій лізі, 26 — у Другій лізі, 6 перехідних поєдинків та 20 матчів у Кубку України. На його рахунку 6 забитих м’ячів і 15 результативних передач.

Кучеров є рекордсменом Вереса за кількістю офіційних матчів серед гравців, які досі продовжують кар’єру, а також найкращим в історії клубу за числом поєдинків на рівні Української Прем’єр-ліги. У загальному рейтингу за кількістю ігор за Верес часів Незалежності він посідає шосте місце.