Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та кам’янець-подільський Епіцентр.

Донецький Шахтар та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють на Арені Львів заключний матч 2025 року в українській Прем'єр-лізі.

Арда Туран, після перемоги над мальтійським Хамрун Спартанс (2:0), залучив до стартового складу Вінісіуса, Матвієнка та Педріньйо Азеведо в обороні, тоді як Очеретько, Криськів та Марлон Гомес гратимуть у центрі поля, а Еліас та Невертон розташуються в атаці.

Сергій Нагорняк, на тлі перемоги над СК Полтава (3:0), використав із перших хвилин Григоращука в центрі оборони, а Демченко гратиме на вістрі атаки.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Криськів, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Еліас, Невертон.

Запасні: Твардовський, Траоре, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Фарина.



Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Климець — Себеріо, Запорожець, Джеоване — Сидун, Є. Демченко, Сіфуентес.

Запасні: Бушняк, Вавшко, Ліповуз, Савчук, Миронюк, Беженар, Кош, С. Кристін, Ляшенко, В. Кристін.

Гра Шахтар — Епіцентр почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.