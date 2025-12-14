Україна

Команда Ігора Костюка покуражилась перед рідними вболівальниками на завершення календарного року.

У стартовому турі першого кола цього сезону української Прем’єр-ліги протистояння на рівненському Авангарді поміж місцевим Вересом та київським Динамо видалось напрочуд напруженим та завершилось лише мінімальною перемогою тоді ще команди Олександра Шовковського. І хто ж тоді знав, що мину всього половина кампанії, і на чолі чинного чемпіона України працюватиме Ігор Костюк, намагаючись зібрати докупи каміння, яке основна команда старанно розкидала в різні боки останніми місяцями.

А тут ще й зима вирішила "раптово" про себе нагадати посеред грудня, тож столицю добряче засипало снігом. Проте, на відміну від попереднього матчу в Кропивницькому, на стадіоні ім. В. Лобановського підігрів газону наявний не лише в документації, а й використовується за призначенням, та й агрономи провели бездоганну роботу над полем. Тож футболу нічого не заважало.

Окрім, хіба що, якоїсь незрозумілої поведінки команди Олега Шандрука в контексті гри в обороні та розбудови власних атак. Ініціативу з боку Вереса в атаці, як здавалось, виказував лише турецький нападник Айдін, і тому на його рахунку фактично опинились обидва гострих моменти біля воріт Нещерета в цій зустрічі, але голом не завершився жоден із них, хоча й воротар у обох випадках був не при справах, і лише дивом м’яч не летів у сітку.

Тоді як у Динамо все було аж занадто просто в атаці. Особливо на дев’ятій хвилині, коли свічка Траоре з власної половини в напрямку чужого штрафного завершилась позиційними помилками захисника та воротаря рівненців у боротьбі проти Пономаренка, так що тому залишалось просто спрямувати м’яч у ворота у вигідній позиції прямо перед ними.

І так само легко потім забив свій гол і сам Тіаре, коли завершив ударом головою подачу кутового з правого флангу від Вівчаренка посеред першого тайму. Почало складатись враження, що ця перемога дається "біло-синім" аж занадто легко. І, знову ж таки, моменти Айдіна могли щось змінити в цьому оповіданні, якби завершувались забитими м’ячами. А так — гості просто не виказували ініціативи ні до, ані після перерви.

Другий тайм дійсно не став якоюсь відвертістю, тож ситуація на полі змін не зазнала. Зрештою й Костюк відчув момент та дав Ярмоленку можливість трохи побавитись із захистом суперників, у чому Андрію зрештою на першій компенсованій хвилині красивим накиданням на правий кут воротарського під удар злету допоміг Шапаренко. А потім Микола й сам забити міг, якби не влучив у ліву стійку вже порожніх воріт, бо захист "червоно-чорних" просто розступався перед суперниками, які нарешті відчули натхення.

У наступному турі київське Динамо зіграє домашній матч проти львівського Руху, а рівненський Верес прийматиме СК Полтава.

Динамо Київ — Верес 3:0

Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Захарченко, 68), Михавко, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський (Піхальонок, 68), Михайленко, Яцик (Шапаренко, 74) — Волошин, Пономаренко, Шола (Редушко, 74).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Бойко (Кучеров, 60) — Годя (Пушкуца, 60), Шарай — Айдін, Тарануха (Ндукве, 60).

Попередження: Харатін