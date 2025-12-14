Україна

Коментар нападника після яскравої перемоги.

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко відзначився забитим м’ячем у матчі чемпіонату України проти Вереса, в якому кияни впевнено перемогли з рахунком 3:0. Після фінального свистка нападник поділився емоціями та деталями підготовки до поєдинку в ефірі FootballHub.

Пономаренко зазначив, що команда дуже серйозно підійшла до цієї зустрічі, адже вона була заключною в році.

"Ми ретельно готувалися до цієї гри, напередодні була доволі тривала теорія — близько півтори години розбирали попередні матчі. Це була остання гра в чемпіонаті цього року, і нам потрібна була тільки перемога. Розуміємо, що маємо надолужувати втрачене. Зараз маємо другу перемогу поспіль і сподіваюся, що так буде й далі вже в новому році.

Тренер сказав більше грати в глибину, чіплятися за м’яч і діяти спиною до воріт. Так вийшло, що і гол забив, і загалом гра добре давалася.

Відмовлятися від такого шансу не можна, тим паче я молодий і швидше відновлююся. У нас було два повноцінні дні відпочинку з масажами та відновлювальними процедурами. Учора фактично не було повноцінного тренування, лише пробіжка і зал, тож я був готовий до гри.

Звичайно, завжди хочеться грати за першу команду Динамо. Але якщо тренерський штаб вирішив, що на даний момент я більше потрібен там, я не можу бути проти. Я виходжу на кожну гру — чи це U19, чи перша команда — і намагаюся виконувати свою роботу. Ми пройшли далі, досягли позитивного результату, тож як я можу бути розчарованим.

Старші футболісти нас дуже підтримують. Ті ж Ярмоленко чи Караваєв завжди підкажуть, як правильно зіграти в тому чи іншому епізоді. Дуже приємно, що нам довіряють і дають шанс грати за Динамо. Комунікація в команді зараз на хорошому рівні, у всіх чудовий настрій і бажання рухатися вперед.

Це було не жартома. Він як досвідчений гравець знає, як має діяти нападник. Сказав мені: Ось є ствір воріт — грай у ньому, чіпляйся за м’яч, у тебе є всі дані. Я прислухався, отримав передачу у створі воріт і забив, — сказав Пономаренко.

