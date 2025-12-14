Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 14 грудня, розпочавшись о 15:30.

Сьогодні, 14 грудня, київське Динамо у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Верес.

Матч пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Головним арбітром виступить Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповідатиме Олексій Деревінський.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Верес:

Після 15 ігор Динамо набрало 23 очки і посідає лише сьоме місце в УПЛ, а у Вереса 18 балів та десята позиція.