Бразилець говорить про поведінку юного таланта Барселони.
Ямаль та Рафінья, Getty Images
06 лютого 2026, 20:54
Капітан Барселони Рафінья висловився про вінгера каталонської команди Ламіна Ямаля. Цитує бразильця RMC Sport.
«Зважаючи на його вік, він постійно сидить у телефоні, це нормально. Сучасне покоління завжди у телефонах. Тикток, інстаграм, ватсап, музика – він постійно надсилає повідомлення, завжди в навушниках.
Він завжди сонний вранці, бо, гадаю, він пізно лягає спати. Не тому, що він щодня ходить на вечірки, а тому, що, проводячи стільки часу у телефоні, ми пізно лягаємо спати. Іноді я теж пізно лягаю, бо проводжу час за телефоном.
Ламін не буркотливий, але тихий, він мало говорить», – сказав Рафінья.