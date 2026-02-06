Іспанія

Бразилець говорить про поведінку юного таланта Барселони.

Капітан Барселони Рафінья висловився про вінгера каталонської команди Ламіна Ямаля. Цитує бразильця RMC Sport.

«Зважаючи на його вік, він постійно сидить у телефоні, це нормально. Сучасне покоління завжди у телефонах. Тикток, інстаграм, ватсап, музика – він постійно надсилає повідомлення, завжди в навушниках.

Він завжди сонний вранці, бо, гадаю, він пізно лягає спати. Не тому, що він щодня ходить на вечірки, а тому, що, проводячи стільки часу у телефоні, ми пізно лягаємо спати. Іноді я теж пізно лягаю, бо проводжу час за телефоном.

Ламін не буркотливий, але тихий, він мало говорить», – сказав Рафінья.