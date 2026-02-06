Інше

Марокканці можуть залишитися без тренера.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі подав у відставку. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, марокканський фахівець вирішив залишити свою посаду через поразку у фіналі Кубка африканських націй.

Зазначається, що Реграгі вважав, що його майбутнє як тренер залежить від виступу команди на Кубку Африки. Фахівець подав заяву про відставку до марокканської футбольної федерації. Він не бажає продовжувати роботу, незважаючи на те, що до чемпіонату світу залишилося менше шести місяців.

Федерація футболу Марокко поки що не прийняла офіційного рішення щодо звільнення тренера.

Нагадаємо, що під керівництвом Реграгі збірна Марокко посіла історичне четверте місце на останньому чемпіонаті світу-2022.